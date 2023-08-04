السفير الأمريكي: مكافحة الفساد أمر حيوي ومهم للبناء الديمقراطي

أكد سفير الولايات المتحدة الامريكية في تونس جوي هود « ان مقاومة الفساد امر حيوي ومهم جدا للبناء الديمقراطي ولخلق فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية » قائلا إن سفارة الولايات المتحدة مبتهجة جدا لدعم المخيم الصيفي للشباب ضد الفساد الذي اختتم اليوم بالحمامات وانجز بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم في اطار برنامج » مكافحة الفساد في تونس ».

ولاحظ ان المخيم الذي تضمن بالخصوص مسابقة المناظرات الوطنية بين الجامعات حول دعم قيم مكافحة الفساد بمشاركة 48 طالبا من كليات الحقوق بتونس وسوسة وصفاقس وجندوبة وقابس.

واشار الى ان سفارة الولايات المتحدة تساند كذلك في اطار مكافحة الفساد برنامجا لرقمنة المنظومة الوطنية للصيدليات والادوية في تونس بالتعاون مع وزارة الصحة ومع المجتمع المدني بهدف التوقي من الفساد وفسح المجال امام المواطنين للتبليغ عن الفساد وللوزارة لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحكومة المنظومة الدوائية.

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