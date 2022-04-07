السفير الأمريكي ينفي وجود قطيعة بين تونس وواشنطن

دعا السفير الأمريكي دونالد بلوم في حوار لصحيفة الصباح نُشر اليوم الخميس 7 أفريل 2022، إلى عودة تونس الى المؤسسات الدستورية، قائلا إن الأمر لا يتعلق بالنسبة لواشنطن بالعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن يتعلق بالمضي قدما إلى الأمام ومواصلة المسار الديمقراطي لتونس.

ونفى بلوم، وجود قطيعة بين واشنطن وتونس وأيضا وجود فيتو أمريكي على الحكومة التونسية، أمام صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين قوية جدا رغم الانشغال الحاصل بشأن الأزمة السياسية.

كما اعتبر بلوم أنّه أيا كان مسار الإصلاح السياسي، فإنه يتعين العودة إلى التقاليد السياسية التونسية وضمان مشاركة أوسع تمثيل ممكن لكل الفعاليات والأطراف.

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