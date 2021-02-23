السفير الأمريكي يُؤكّد أنه بلاده ستعمل على مضاعفة حجم الدعم الخارجي لتونس

أكد سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس Blome Donald Armin خلال لقائه رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء، عزم بلاده على مواصلة دعمها لتونس في مختلف الميادين، ولاسيما في المجال الصحي في ظل ما تفشي فيروس كوفيد 19 خاصة من حيث توفير التلاقيح وحفظها وتوزيعها.

وأعرب السفر عن استعداد بلاده لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من الهبات والمساعدات الامريكية لاسترجاع عافيتها، إضافة الى العمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إرساء سياحة بديلة من ذلك السياحة الثقافية لتجاوز الازمة التي يمر بها القطاع.

وأضاف السفير بأن بلاده ستعمل ضمن الجزء الأخير من برنامج الألفية على مضاعفة حجم الدعم الخارجي لتونس .

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