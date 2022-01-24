السفير الأمريكي يُؤكّد استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر اليوم الاثنين، بـDonald BLOME، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون الثنائي خلال العشرية الأخيرة على جميع الأصعدة والحرص المشترك لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة.

واستعرض سمير سعيّد بالمناسبة الخطوط الكبرى للبرنامج الإصلاحي المزمع تنفيذه تدريجيا وفي إطار تشاركي، مشيرا إلى أن الاستثمار الخاص يحظى باهتمام كبير ضمن هذه الإصلاحات خاصة على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتطوير حوكمته وتسهيل النفاد إلى السوق والتشجيع على الإستثمار في القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبحث والتجديد والطاقات المتجددة والتنويع السياحي وغيرها.

وأكد الوزير في السياق ذاته، حرص الحكومة التونسية على مزيد توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الدعم لدى المؤسسات المالية الدولية.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مدى التقدم في استكمال الإجراءات الخاصة بالتوقيع على اتفاقية الهبة المزمع تقديمها لتونس في إطار برنامج Compact لمؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC) بقيمة تناهز 500 مليون دولار، التي سيتم تخصيصها لفائدة مجالين هامين وذات أولوية إصلاحية وهي النقل البحري واللوجستيك وتحسين مجال تعبئة الموارد المائية وتطوير منظومته.

وأكد Donald BLOME، استعداد الإدارة الأمريكية لمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة وتنويع المنتوجات والموارد السياحية، مشيرا إلى الحرص على دعم برامج الإصلاحات المزمع تنفيذها بما يعطي للاقتصاد الوطني دفعا جديدا يعزز قدرته التنافسية ويمكنه من خلق فرص جديدة للتنمية الشاملة والمستدامة.

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