السفير الأمريكي يُؤكّد دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس 22 أفريل 2021، بقصر الحكومة بالقصبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم.

واستعرض رئيس الحكومة جملة الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة اعتمادها في الفترة القادمة وسبل تنسيق الجهود مع أصدقاء تونس لحشد الدعم قبل المفاوضات المزمع اجراؤها مع صندوق النقد الدولي.

من جهته، عبّر السفير الأمريكي عن دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية، مضيفا ان الادارة الأمريكية على اتم الاستعداد لمساندة مجهودات التنمية في تونس وانجاح المسار الديمقراطي.

كما ثمّن السفير التقدم المحرز في البرنامج التنموي الذي تقوده مؤسسة « تحدي الألفية » في تونس والذي سيوفر حوالي 500 مليون دولار كهبة لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في مجال النقل والزراعة.

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