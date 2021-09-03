السفير الأمريكي يُؤكّد رغبة بلاده في الاستمرار بدعم تونس على جميع الأصعدة

استقبل عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021، بمقر الوزارة، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة بتونس.

وخُصص هذا اللقاء إلى الإعداد إلى الاستحقاقات القادمة ومن بينها زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس يومي 04 و05 سبتمبر 2021.

وأعرب الوزير الجرندي بهذه المناسبة عن تطلّع بلادنا إلى مزيد تعزيز أطر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف وإعطاء دفع جديد للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تمّ التطرق إلى تطور الأوضاع في تونس حيث أكد عثمان الجرندي على أن القرارات التي أتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد ، يوم 25 جويلية 2021، تتنزل في إطار الدستور وتصحيح المسار الديمقراطي وحفاظا على ديمومة الدولة ومؤسساتها.

كما شدد الجرندي على التزام رئيس الجمهورية من خلال العديد من تصريحاته على المضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون.

من جهته، عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبة بلاده مواصلة التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك الاستمرار في دعم تونس على جميع الأصعدة من أجل اتمام البناء الديمقراطي واستعادة بلادنا لنسق النمو الاقتصادي.

على صعيد آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ولاسيما الأوضاع في ليبيا، حيث نوه الوزير الجرندي بمتانة العلاقات الأخوية التونسية الليبية وحرص قيادة البلدين على الحفاظ عليها والرقي بها خدمة لمصالح الشعبين.

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