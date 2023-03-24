السكك الحديدية: العدول عن تأمين السفرات الليلية إذا تواصلت الاعتداءات

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تعرّض قطاراتها خلال السفرات الليليّة ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان إلى الرّشق بالحجارة بخط تونس/حمام الأنف/الرياض وذلك على مستوى محطات مقرين ومعهد رادس ورادس ورادس مليان وحمام الأنف وبئر الباي والرياض مما أدى إلى تهشيم بلّور عديد العربات ونشر حالة من الهلع في صفوف المسافرين وتسجيل عديد الأضرار المادية على قطارات المسافرين واستوجب بالتالي توقف استغلالها حتى تتم صيانتها.

وأكدت الشركة أنها تسعى إلى مواصلة تأمين سير هذا المرفق العام رغم الصعوبات التي تمر بها وهو ما يتطلب مجهودات إضافية من قبل أعوانها ولكن مثل هذه الأحداث تزيد من صعوبة المهمّة المناطة بعهدتها وتثقل كاهلها بتكلفة إضافية كما تجعلها غير قادرة على تأمين السفرات وأجبرها على إلغاء عدد منها ليلة الخميس 23 مارس 2023 مع إمكانية العدول تماما عن تأمين السفرات الليلية إذا ما تواصلت الاعتداءات.

وأعربت الشركة عن أسفها لحدوث مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أنها بصدد التنسيق في الغرض مع مصالح وزارة الداخلية، داعية المواطنين إلى مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في حماية الممتلكات العمومية وتأطير أفراد عائلاتهم من شبان وقصر حفاظا على الممتلكات العامة ودعما لسير المرفق العمومي للنقل الحديدي.

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