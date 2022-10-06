السكك الحديدية: تعطّل حركة قطارات نقل الفسفاط بصفاقس وقابس وقفصة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن تعطل حركة قطارات نقل الفسفاط والبضائع بمناطق صفاقس وقابس وقفصة نتيجة رفض أعوان سياقة القطارات في المناطق المذكورة تأمين سيرها وهو ما أثر كذلك على حركة قطارات الخطوط البعيدة الرابطة بين صفاقس وقابس.

وتم تنفيذ هذه التحركات التي انطلقت منذ يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، دون سابق إعلام وفقا للصيغ المعمول بها في التحركات النقابية.

وتوصلت الشركة بلائحة من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بتاريخ 30 سبتمبر لتليها لائحة ثانية بتاريخ 3 أكتوبر من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وترتبط هذه التحركات بجملة من الطلبات منها ما يتعلق بإعادة تشغيل الخط 13 الرابط بين صفاقس والمتلوي والذي يتسبب غلقه جراء بعض الاحتجاجات الاجتماعية في تعطيل عمل الشركة بمنع الرحلات على المسافرين وبالزيادة المشطة في كلفة نقل الفسفاط باستغلال الخط 21.

كما يتعلق الأمر ببعض المطالب كمضاعفة كمية الحليب المسندة للعاملين بمناطق الجنوب والترفيع في قيمة وصولات الأكل وإرجاع المطرودين.

وتم منذ شهر جوان تداول عدد من النقاط المعنية وتضمينها في محضر اتفاق مع عدد من أعضاء الجامعة العامة للسكك الحديدية و تم الاتفاق معها على إعداد الملفات اللازمة لدرس طلب إرجاع المطرودين وعرضه على أنظار مجلس الإدارة المقبل خلال شهر أكتوبر الجاري.

وعبّرت الشركة عن استيائها نظرا لما تُمثل هذه التحركات من تأثير على قطاع الفسفاط الذي يشهد حاليا انتعاشة من شأنها أن تعود بالنفع على الحركة الاقتصادية، متقدّمة باعتذاراتها لمستعملي الخطوط البعيدة وداعية أعوانها إلى تقديم الصالح العام والتعامل الإيجابي مع استعداد الإدارة العامة للاستجابة قدر المستطاع إلى المطالب المقدمة وفقا للصيغ القانونية.

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