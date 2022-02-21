السكك الحديدية تُصلح 76 عربة لنقل الفسفاط خلال شهر واحد

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها أمس الأحد، أن فرق الفحص والصيانة بمستودعات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وورشاتها بمختلف الجهات نجحت رغم النقص في الامكانيات والمعدات والموارد البشرية خلال شهر جانفي 2022، في إصلاح 76 عربة خاصة بنقل الفسفاط لإعادة استغلالها.
وتوجهت الوزارة بالشكر للعاملين صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وخاصة الفنيين على المجهود الذي بذلوه من أجل اعادة الاشعاع للمؤسسة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي يعد النقل الحديدي للفسفاط احد روافده.
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