السكك الحديدية تُكذب صحة فيديو مُتداول حول وضعية السكة بمحطة الزهراء

أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية مساء اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا بخصوص مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على بعض صفحات الشبكة الإجتماعية (فايسبوك) حول وضعية السكة الحديدية بمحطة الزهراء والذي يدعي أنها تنذر بالخطر وتهدد سلامة مستعملي القطارات.

وأكدت أن معطيات هذا الفيديو قديمة وعارية من الصحة حاليا فضلا على كونها مضللة غايتها التشويه المغرض والإساءة المجانية لسمعة الشركة وصورتها.

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