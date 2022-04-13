السكك الحديدية تُكذّب خبر حصول حادث خطير بمحطة البقالطة

أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية مساء الثلاثاء، بلاغا على إثر تداول خبر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وعلى بعض صفحات المواقع الاخبارية مفاده حصول حادث خطير شهدته محطة البقالطة يوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 تمثل في التقاء قطارين في اتجاهين مختلفين على سكة واحدة ولو لا السرعة المنخفضة للقطارين لوقعت كارثة.

ونفت الشركة هذا الخبر نفيا قاطعا، مؤكدة أنه عار من الصحة تماما وموضحة بأن القطار الصباحي الرابط بين المهدية وتونس قد تعطل وتعذر مواصلة سفرته فطلب النجدة في محطة البقالطة، في اﻷثناء قدم على نفس السكة قطار أحواز الساحل الرابط بين محطتي سوسة باب الجديد والبقالطة وذلك في احترام تام لقواعد السلامة واجراءاتها.

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