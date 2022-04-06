السكك الحديدية تُنبّه: إمكانية العدول عن تأمين السفرات الليلية إذا تواصلت الاعتداءات

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن تعرّض قطاراتها خلال السفرات الليليّة ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان إلى عديد الاعتداءات التي تسببت في إلحاق الأذى بسواق القطارات والمسافرين إلى جانب الأضرار المادية الناتجة عنها.

فقد تعرضت القطارات الليلية في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة على مستوى محطات رادس مليان ومعهد الزهراء وبوقرنين والملعب والطاهر صفر وحمام الشاطئ وبئر الباي إلى الرّمي بالحجارة مما أدّى إلى تهشيم بلّور عديد العربات ونشر حالة من الهلع في صفوف المسافرين.

كما تعرّض سائق القطار مساء يوم الإثنين 04 أفريل 2022 على رصيف محطّة الرياض إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة من الشبان، وتمّ أيضا رشق قطار تونس/قابس الليلي بالحجارة يوم الثلاثاء على الساعة 22 و20 دق عند مدخل محطة قرمبالية مما أدى إلى تهشيم البلور الأمامي والجانبي للقاطرة وتعطل القطار لمدة 145 دقيقة.

وأكدت الشركة أنها ستواصل تأمين سير هذا المرفق العام رغم الصعوبات التي تمر بها وهو ما يتطلب مجهودات جبارة من قبل أعوانها ولكن مثل هذه الأحداث تزيد من صعوبة المهمّة المناطة بعهدتها وتثقل كاهلها بتكلفة إضافية كما تجعلها غير قادرة على تأمين السفرات مما أجبرها على إلغاء العديد منها مع إمكانية العدول تماما عن تأمين السفرات الليلية إذا ما تواصلت الاعتداءات.

وأعربت الشركة عن أسفها لحدوث مثل هذه الاعتداءات، داعية المواطنين إلى مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في حماية الممتلكات العمومية وتأطير أفراد عائلاتهم من شبان وقصر حفاظا على الممتلكات العامة ودعما لسير المرفق العمومي للنقل الحديدي.

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