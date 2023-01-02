السكك الحديدية: حركة القطارات تسير بشكل عادي اليوم الإثنين

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها، أن حركة قطاراتها على الشبكة الحديدية تسير بشكل عادي اليوم الإثنين 02 جانفي 2023.

وكانت شركة النقل بتونس قد أعلنت في بلاغ لها مساء الأحد 1جانفي 2023، أن سفراتها المبرمجة صباح اليوم الاثنين 2 جانفي 2023 على شبكة الحافلات والشبكة الحديدية ستشهد اضطرابا على إثر الدعوة التي توجهت بها الجامعة العامة للنقل إلى منظوريها من أعوان الشركة من كل الأسلاك المهنية لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة.

كلمات البحث :السكك الحديدية;حركة القطارات