السكك الحديدية: سرقة كوابل النحاس بموقع التقاطع بين القلعة الصغرى وسوسة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن تعرض موقع التقاطع التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والموجود بالطريق الجهوية 819 الرابطة بين القلعة الصغرى وسوسة، والذي يشهد يوميا كثافة مرورية كبرى، في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 27 والأربعاء 28 سبتمبر 2022، إلى قطع كل الكوابل النحاسية وسرقتها، كما تم سرقة البطاريات المشغلة للحواجز الآلية التي تم تكسيرها بالكامل.

ونظرا لتكرّر أعمال النهب والتخريب لمختلف تجهيزاتها، أدانت الشركة مثل هذه الأعمال الاجرامية وما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين، منبهة لخطورتها وتأثيرها المباشر على سلامة سير القطارات ومستعملي الطّريق فضلا عن التكلفة المادّية الباهضة والخسائر المترتّبة عنها واﻵجال الكبيرة للإصلاح، مؤكدة أن الشركة بصدد متابعة هذا الموضوع مع السّلط اﻷمنية.

كما دعت الشركة في الأثناء الجميع إلى المحافظة على المعدّات والتجهيزات باعتبارها ممتلكات عامة ومكسبا وطنيا، محذرة من نتائج أعمال السّرقة والنّهب والتخريب، مذكرة في هذا اﻹطار بضرورة احترام العلامات المرورية بجميع أنواعها قبل اجتياز التقاطعات.

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