السلامة المعلوماتية تُحذّر من ثغرات خطيرة جدا في أنظمة « Windows »

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها، من وجود ثغرات خطيرة جدا في أنظمة »Windows ».

وبيّنت الوكالة أنّ استغلال هذه الثغرات يمكّن القراصنة من تنفيذ تعليمات إعتباطية عن بعد، كما يؤدي إلى فقدان سرية المعطيات والتحكم الكلي في النظام عن بعد.

وتهم هذه الثغرات النسخ التالية:

Windows 8.1

Windows 10

Windows Server 2012

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows 11 x64

Windows 11 pour ARM64

Windows Server 2022HEVC

Video Extensions

ودعت الوكالة إلى ضرورة وأهمية القيام بالتحيينات الضرورية وذلك عبر تشغيل التحيين الآلي الخاص بأنظمة »Microsoft windows ».

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