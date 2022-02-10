السلامة المعلوماتية تُحذّر من ثغرات خطيرة جدا في أنظمة « Windows »

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها، من وجود ثغرات خطيرة جدا في أنظمة »Windows ».
وبيّنت الوكالة أنّ استغلال هذه الثغرات يمكّن القراصنة من تنفيذ تعليمات إعتباطية عن بعد، كما يؤدي إلى فقدان سرية المعطيات والتحكم الكلي في النظام عن بعد.
وتهم هذه الثغرات النسخ التالية:
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows 11 x64
Windows 11 pour ARM64
Windows Server 2022HEVC
Video Extensions
ودعت الوكالة إلى ضرورة وأهمية القيام بالتحيينات الضرورية وذلك عبر تشغيل التحيين الآلي الخاص بأنظمة »Microsoft windows ».
كلمات البحث :Windows;السلامة المعلوماتية;ثغرات
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