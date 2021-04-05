السلاوتي: الامتحانات الوطنية ستُجرى في مواعيدها

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي على هامش زيارته عددا من المؤسسات التربوية بالمهدية اليوم الاثنين، أن جميع الإمتحانات الوطنية ستُجرى في مواعيدها وأن الوزارة على أتم الإستعداد لتوفير الظروف الملائمة لذلك.

وأضاف الوزير: « لا يمكن التكهن بمستقبل وباء فيروس كورونا ومدى تطوره وهو ما يلزمنا بالبقاء على تواصل مع توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد 19″.

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