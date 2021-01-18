السلطات السويسرية: أغلب أموال بن علي والمقربين منه ستبقى مجمدة

أعلنت سويسرا يوم الأحد، أن « الغالبية الكبرى من أصول » المقربين من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل السلطات السويسرية ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء اليوم الاثنين.

وأشارت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية إلى أن المجلس الفيدرالي السويسري أمر بعد 5 أيام من فرار بن علي أي يوم 19 جانفي عام 2011، على سبيل الاحتياط بتجميد أصوله والمقربين منه في سويسرا، ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى 10 أعوام.

وبينت الوزارة بأن « هذا يعني أنه في 19 جانفي 2021، فإن التجميد الذي يستند الى المستوى الأول لن يعود قائما لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار إجراءات التعاون القضائي » .

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