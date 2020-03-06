السليطي: تمّ التأكد من هوية أحد الإرهابيين.. ولا احتفاظ ولا إيقاف لحد اللحظة

اخر تحديث : 06/03/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

السفارة الأمريكية

أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح على قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أنه تم التأكد من هوية أحد الإرهابيين المشاركين في العملية الانتحارية بالبحيرة 2 فيما يجري التثبت من هوية الإرهابي الثاني.
ونفى السليطي ما تم تداوله بعدد من وسائل الاعلام بخصوص وجود إيقافات متورطة في العملية، مشيرا إلى أنه لا احتفاظ ولا ايقاف إلى حد هذه اللحظة بل هناك تحريات وأبحاث جارية.
كما أكد السليطي أن حالة الأمنيين المصابين خلال العملية مستقرة، فيما أصيبت المواطنة المصابة بشضايا جراء التفجير على مستوى العين لكن حالتها ليست بالخطيرة.


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