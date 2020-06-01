السماح بالتنقل بين الولايات انطلاقا من 4 جوان وفتح الحدود انطلاقا من 27 جوان

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الاثنين غرة جوان 2020 على الإجتماع الدوري للهيئة العلمية والهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا بقصر الحكومة بالقصبة.

وقررت الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا بعد التداول في الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي ما يلي :

✔ إجلاء التونسيين بالخارج بداية من 04 جوان 2020 مع ضرورة الخضوع لـ7 أيام من الحجر الإجباري في النزل على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لـ7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة.

✔ السماح بالنقل والتنقّل بين الولايات انطلاقا من 04 جوان 2020.

✔ فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 جوان 2020.

وسيتم عقد ندوة صحفية يوم غدٍ الأربعاء 03 جوان 2020 بمقر رئاسة الحكومة لتوضيح كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لهذه الإجراءات.

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