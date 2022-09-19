السماح لأعضاء هيئة الدفاع بمرافقة الغنوشي داخل مقر وحدة البحث في جرائم الارهاب

أعلن القيادي بحركة النهضة محمد القوماني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم السماح لهيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمرافقته الى داخل مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة اثر توجيه استدعاء له من قبل الوحدة.

وتضم هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة الذي حضر في حدود الساعة منتصف النهار الى مقر الوحدة، كلا من عبد الفتاح مورو وسامي الطريقي ونورالدين البحيري وسمير ديلو وفق ما عاينته موفدة وات .

وبين القوماني انه تم التراجع عن قرار منع المحامين من مرافقة الغنوشي داخل مقر الوحدة خلافا لما تم صباح اليوم لدى الاستماع الى نائب رئيس الحركة علي العريض، مرجحا ان الاستماع الى رئيس الحركة ونائبه يتم بخصوص ملف التسفير الى بؤر التوتر رغم عدم التنصيص صراحة على ذلك في نص الاستدعاء.

وكان نائب رئيس حركة النهضة علي العريض قد حضر اليوم الاثنين في حدود الساعة العاشرة صباحا الى مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والماسة بالتراب الوطني ببوشوشة

وقد جدت مناوشات بين المحامين المرافقين للعريض وقوات الامن بسبب تمسك قوات الامن بدخول العريض وحده دون محاميه ومطالبتهم المحامين بالاستضهار بما يفيد الاعلام بنيابة العريض خارج مقر الوحدة واحتجاج المحامين على ذلك.

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