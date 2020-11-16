السماح لسيّاح الصحراء بالاكتفاء بالبروتوكول الصحي دون اجبارية الحجر

قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاثنين، الموافقة على المقترحات المتعلقة بتنشيط القطاع السياحي شريطة التنسيق مع وزارة الصحة.

وقد تم السماح للسياح القادمين في إطار السياحة الصحراوية (رحلات المخيّمات الصحراويّة) من الاكتفاء بتطبيق شروط البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة والبقاء في مجموعات مؤطّرة دون إجبارية الحجر بالنزل.

كما قرر المشيشي تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة إلى غاية 31 مارس 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة.

وتقرر تنفيذ برنامج دعم للربط الجوّي مع مطار توزر الدولي يخصّص لتحفيز الحجوزات السياحيّة بالجنوب الغربي يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة.

كلمات البحث :البروتوكول الصحي;الحجر;الصحراء