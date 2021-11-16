السماح للجماهير بالدخول مجانا لمتابعة مباراة تونس وزامبيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها قررت بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة وفي ظل استقرار الوضع الصحّي ببلادنا، السماح للجماهير بالدخول بصفة مجانية لمتابعة المباراة التي ستجمع مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني التونسي بمنتخب زامبيا لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 في دورها الثاني على الساعة الثامنة ليلا بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وجاء هذا القرار اعتبارا لما يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي هام لتشجيع منتخبنا الوطني خاصة خلال المقابلات الدولية.

كما دعت الوزارة الجماهير الى ضرورة احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالتدابير والإجراءات المعمول بها وهي :

• الاستظهار اجباريا بشهادة استكمال الجرعة الثانية من التلقيح ضد كوفيد-19.

• الالتزام بطاقة الاستيعاب المحددة بنسبة 50% بالنسبة للمقابلات القارية والدولية .

• السماح بالدخول فقط لمن بلغ سن الـ18 سنة فما فوق .

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