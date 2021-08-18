السماح لمن استكملوا التلقيح ضد كورونا بحضور التظاهرات والتجمعات

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تقرر السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

كما أشارت الرئاسة إلى أنه على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان على الساعة العاشرة ليلا.

ودعت الرئاسة السلطات الصحية المدنية والعسكرية إلى تكثيف وتسريع حملة التلقيح والتقصي الموسع لحاملي الفيروس، مشيرة إلى أنه على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

وأكدت رئاسة الجمهورية أنه على جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد-19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.

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