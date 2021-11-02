السماح لوالي منوبة السابق بحضور جنازة ابنته

أعلنت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في منوبة سندس النويوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذن للرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت ووالي منوبة السابق أحمد السماوي، الموقوف منذ الخميس قبل الماضي بسجن المرناقية، لحضور جنازة ابنته بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صنهاجة في وادي الليل.

وكشف المصدر ذاته أن ذلك تمّ عقب تقدّم دفاع الموقوف بمطلب في الغرض، وتمّ النظر فيه والموافقة عليه من قبل قاضي التحقيق المتعهّد بقضية شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بولاية منوبة.

يشار الى أن الاذن القضائي الثاني خلال أسبوع، يندرج ضمن حقوق السجناء التي يكفلها القــانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بـنظام السجون، وتحديدا الفصل الـ18 الذي ينص على ان « للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية وذلك بالخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وللتراتيب الجاري بها العمل » .

ويذكر أنه تم أمس نزع آلات الانعاش على ابنة الوالي السابق بعد اعلان موتها السريري منذ الجمعة بمصّحة خاصة بالعاصمة، وذلك بعد أن زارها عشية الاحد والدها الموقوف بعد الحصول على اذن قضائي في الغرض.

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