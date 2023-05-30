السميري: سبب نقص المحروقات هو تراجع المخزون الاستراتيجي الاحتياطي

أكد كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيمياوية، سلوان السميري، في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، عدم وجود إضراب في قطاع المحروقات، مرجعا سبب نقص المحروقات إلى تراجع المخزون الاستراتيجي الاحتياطي و تردي الوضعية المالية للدولة.

وأبرز المتحدث بأن المخزون الحالي من المحروقات يغطي استهلاك السوق خلال 5 أو 6 أيام في إنتظار وصول باخرة محملة بمادة البنزين الخالي من الرصاص خلال يومين .

وشدد السميري على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من المحروقات يكفي على الأقل لمدّة 30 يوما.

وبيّن السميري أن هناك باخرة من « القازوال » قد أفرغت يوم أمس نصف حمولتها في ميناء الصخيرة على أن تتوجّه اليوم نحو ميناء بنزرت.

ودعا السميري المواطنين إلى عدم اللهفة والتزود بالحاجيات الضرورية من المحروقات.

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