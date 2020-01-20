السيرة الذاتية لإلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة

كُلف إلياس الفخفاخ من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة المقبلة في أجل لا يتجاوز مدة شهر، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.

والفخفاخ من مواليد سـنة 1972 أصيل ولاية صفاقس وترعرع بباب الخضراء في تونس، لــه تكويــن مــزدوج فــي الهندســة وإدارة الأعمال ومتحصّل على الشــهادة فــي الهندســة ســنة 1995 مــن المدرســة الوطنيــة للمهندســين بصفاقــس.

تخرج الفخفاخ من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون كمهندس وعمل عدة سنوات في شركة توتال النفطية، ثم شغل سنة 2006 منصب مدير عام بشركة كورتريل المتخصصة في قطع السيارات.

وكلف الفخفاخ في ديسمبر 2011 بحقيبة السياحة في حكومة حمادي الجبالي ثم اضيفت إليه في 19 ديسمبر 2012 وزارة المالية بعد فترة 5 أشهر تولى خلالها كاتب الدولة سليم بسباس الوزارة بصفة وقتية إثر استقالة حسين الديماسي .

وينتمي الفخفاخ إلى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات .

وقد أسـس الفخفاخ عـام 2014 شـركة متخصصـة فـي الاستشارات وتمويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة وتثميـن النفايـات لمنطقـة شـمال إفريقيـا.

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