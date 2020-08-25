السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي

كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2020، وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة التي أعلن عن تركيبتها في ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين.

وكان المشيشي قد تخرّج من العلوم السياسية سنة 2007، وله شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس ومتحصل على الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ، وقد عيّنه سعيّد في فيفري الجاري مستشارا أوّلا له مكلفا بالشؤون القانونية قبيل تعيينه على رأس وزارة الداخلية.

وسبق للمشيشي أن شغل منصب مدير ديوان وزير النقل سنة 2014 وشغل المنصب نفسه على التوالي في وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.

وشغل المشيشي منصب المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية على المنتجات وعمل أيضا خبيرا مدققا باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

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