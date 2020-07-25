السيرة الذاتية للمُكلّف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي

كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 25 جويلية 2020، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة .

وكان المشيشي قد تخرّج من العلوم السياسية سنة 2007، وقد عيّنه سعيّد في فيفري 2020 مستشارا أوّلا له مكلفا بالشؤون القانونية.

وسبق للمشيشي أن شغل منصب مدير ديوان وزير النقل سنة 2014 وشغل المنصب نفسه على التوالي في وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.

ويشغل المشيشي منصب المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية على المنتجات.

والمشيشي مُطالب بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

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