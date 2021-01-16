السيرة الذاتية لوزير الصحة المُقترح الهادي الخيري

قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم السبت، إجراء تحوير وزاري شمل 11 وزارة، من بينهم اقتراح الهادي خيري وزيرا للصحة خلفا لوزير الصحة الحالي فوزي المهدي.

والهادي الخيري يشغل حاليا مهمة عميد كلية الطب بسوسة، وهو أستاذ مبرّز في الطب اختصاص النساء والتوليد أصيل منطقة البياضة بحاجب العيون من ولاية القيروان.

وترأس هادي خيري اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة الى حدود سبتمبر 2018 قبل ان يتم تعويضه بالأستاذ نجيب مريزق .

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