السيرة الذاتية لمصطفى الفرجاني وزير الصحة المقترح

قرر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تعيين مصطفى الفرجاني أمير لواء طبيب على رأس حقيبة وزارة الصحة، وهو يشغل خطة مدير عام الصحة العسكرية منذ سنة 2017.

يُشار إلى أن الفرجاني من مواليد 1 جانفي 1961 بتونس، وتابع تعليمه الابتدائي بمدرسة نهج كتاب الوزير بتونس والثانوي بالمعهد الصادقي بتونس.

وقد تخرج وزير الصحة المقترح طبيبا من كلية الطب بتونس سنة 1987، وهو أستاذ استشفائي جامعي في الطب اختصاص تخدير وإنعاش بكلية الطب بتونس منذ أكتوبر 2002، كما ترأس قسم التخدير والانعاش بالمستشفى العسكري بتونس ولجنة مقاومة التعفنات الاستشفائية بنفس المستشفى.

وقد أسس وترأس لجنة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية منذ سنة 2015، كما ترأس وحدة بحث « اختلال وظائف القلب خلال الصعقة التعفنية ».

يعدّ مصطفى الفرجاني مؤسس ومنسق شهادة الدراسات التكميلية في استكشاف القلب والدورة الدموية برجع الصدى في التخدير والانعاش وطب الاستعجالي منذ سنة 2005 وشهادة الدراسات التكميلية في التخدير الموضعي بكلية الطب بتونس بالتنسيق عن بعد مع كليات الطب الفرنسية.

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