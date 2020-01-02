السيرة الذاتية لوزير الخارجية المقترح خالد السهيلي

قرر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تعيين خالد السهيلي على رأس وزارة الشؤون الخارجية.

ويشغل السهيلي منصب سفير تونس بالمملكة الاردنية منذ سبتمبر 2017، وذلك بعد أن تم إلحاقه بإدارة حقوق الانسان بوزارة الشؤون الخارجية سنة 2016 وتعيينه في السنة نفسها بمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وكذلك بلجنة القيادة المكلفة ببلورة خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.

كما شغل السهيلي، الذي التحق بوزارة الشؤون الخارجية والمجال الديبلوماسي في اكتوبر 1994، عدة مناصب من بينها كاتب الشؤون الخارجية بإدارة التكوين والتحسين (1996/1995) ثم كاتب الشؤون الخارجية بالادارة العامة لاوروبا (2000/1997).

كما ترأس السهيلي ،بعد نجاحه في مناظرة الارتقاء الى رتبة مستشار الشؤون الخارجية سنة 2003، قسم الادارة العامة لأوروبا (بين 2006 و2009) وكلف بعدد من الخطط الاخرى من بينها مستشار بسفارة تونس ببوخارست ليلتحق سنة 2014 بالادارة العامة للمنظمات والندوات الدولية.

ويحمل وزير الخارجية المقترح، المولود سنة 1966 بتونس، رتبة وزير مفوض.

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