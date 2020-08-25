السيرة الذاتية لوزير الداخلية المقترح في حكومة المشيشي

أعلن رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي مساء أمس الاثنين، تعيين توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية.

وقد ولد توفيق شرف الدين بمدينة منزل مهيري من ولاية القيروان، ويبلغ من العمر 52 سنة.

وشرف الدين، محام منذ سنة 1996، ومحام لدى التعقيب منذ سنة 2008، وهو أيضا عضو بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة مكلف بالنشاط العلمي والملتقيات العلمية منذ سنة 2013.

وتحصل الوزير المقترح على الماجستير المهني في العقود والخدمات القانونية بسوسة من كلية الحقوق بسوسة سنة 2011، وذلك بعد نيله شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في المناظرة الوطنية لسنة 1995(المرتبة الأولى)، والأستاذية في الحقوق من كلية الحقوق بسوسة سنة 1994 وتوفيق شرف الدين، هو عضو باللجنة القانونية لرابطة الوسط لكرة القدم منذ سنة 2016.

كما كانت له مساهمة في بعث وتنظيم أول بطولة سنوية لكرة القدم للمحامين سنة 2018-2019، والمشاركة والحصول على أول كأس إفريقية لكرة القدم للمحامين، مع المشاركة في دورات دولية لكرة القدم للمحامين بقرونوبل و باريس، وفي 9 كؤوس عالمية لكرة القدم للمحامين بإسبانيا وتركيا وكرواتيا.

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