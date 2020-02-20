السيرة الذاتية لوزير الدفاع المقترح عماد الحزقي

عيّن الياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة، عماد الحزقي، رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، وزيرا للدفاع الوطني.

وعماد الحزقي من مواليد 1968 بتونس العاصمة، وهو متحصّل على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وعلى شهادة الدراسات المعمّقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق بنانسي (جامعة نانسي فرنسا) وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام من كلية الحقوق بالسوربون (جامعة باريس 1).

والحزقي مرسّم بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ سنة 1995، وعمل بين سنتي 1996 و1998 مستشارًا للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية، قبل أن يلتحق بالمحكمة الإدارية بتونس كمستشار مساعد ليتدرّج في مختلف الرتب والخطط الوظيفية، حيث شغل خطة مندوب دولة سنة 2010 ثم خطة رئيس دائرة ابتدائية سنة 2011 فخطة مندوب دولة عام سنة 2016 وذلك إلى غاية انتخابه في 17 جويلية 2017 كرئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة من قبل مجلس نواب الشعب.

وشغل عماد الحزقي بين سنوات 2012 و 2017، خطّة رئيس لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري بوزارة المالية لمدة 5 سنوات (2012-2017).

كما درّس وزير الدفاع المقترح، سنوات بالمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وبالمعهد الأعلى للقضاء، ونشر العديد من المقالات في مجال القانون العام والقانون الإداري والحقوق الأساسية والحرّيات العامة.

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