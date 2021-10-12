السيرة الذاتية لوزير السياحة محمد المعز بلحسين

تولى محمد المعز بلحسين منصب وزير السياحة ضمن تركيبة الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها، الاثنين، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي تضم 24 عضوا .

وقد تحصل محمد معز بلحسين، وهو من مواليد 14 سبتمبر 1977 بتونس، على شهادة الماجستير في التحليل الاقتصادي والتنمية الدولية من الجامعة الفرنسية « كليرمون فيران » سنة 2008 وعلى شهادة ختم الدروس بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس سنة 2005.

وحاز على شهادة الأستاذية في العلوم الاقتصادية اختصاص اقتصاد دولي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس في سنة 2001 علاوة على عدة شهائد أخرى في اختصاصات التخطيط الاستراتيجي والتصرف السياحي واليقظة الإستراتيجية وإدارة المشاريع والتعاون الدولي.

ويشغل بلحسين خطة مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة منذ شهر جويلية 2020.

وعيّن رئيسا مديرا عاما لشركة الترفيه السياحية من سنة 2017 إلى شهر جانفي 2021.

وتولّى عدة مهام أخرى من ضمنها الإشراف على مكتب التأهيل السياحي 2014-2017 بديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية وإدارة مشروع مناظرات السياحة التونسية ومستشار المصالح العمومية بديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية 2005-2006.

كما تولى مهام مدير فني للمنتدى العربي التونسي للإستثمار السياحي وكذلك قيادة المهمات والدراسات الاستراتيجية ومخططات تطوير السياحة إلى جانب إدارة مشروع تنفيذ استراتيجية تنمية السياحة التونسية.

والتحق كعضو بلجنة متابعة وتطوير وتنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة واللجنة الفنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعضو في فريق عمل السياحة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

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