السيرة الذاتية لوزير الشؤون المحلية لطفي زيتون

قرر رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تعيين لطفي زيتون عن النهضة وزيرا للشؤون المحلية.

ولطفي زيتون من مواليد 13 أوت 1964 بتونس وهو اعلامي وباحث متخصص في السياسة والتاريخ ومتزوج وله ثلاثة اولاد وبنتان.

وزاول زيتون تعليمه الابتدائي بمدرسة سيدي علي عزوز ثم بالمعهد الفني بتونس لكن الاعتقالات التي تعرض إليها حالت دون استكمال دراسته الجامعية في تونس.

لطفي زيتون رحلة المنفى في ديسمبر 1990 في الجزائر وقد عمل هناك مراسلا لبعض الصحف العربية لكن بعد تصاعد الضغوط التونسية على السلطات الجزائرية من اجل تسليمه هو ورفاقه غادر إلى بريطانيا في 20 مارس 1992 أين واصل عمله الصحفي وتحصل على ديبلوم اللغة الانقليزية والتحق بالجامعة من جديد فتحصل على شهادة في الحوكمة والتاريخ السياسي من جامعة شرق لندن ثم تحصل على الماجستير في نظريات العلاقات الدولية من جامعة كانتربري ببريطانيا.

وشغل زيتون موقع مدير مكتب رئيس حركة «النهضة» من سنة 1993 إلى غاية 2006 كما كان عضوا في المكتب الإعلامي والسياسي للحركة بالمهجر خلال التسعينات.

في سنة 2000 التحق بالمكتب التنفيذي ومجلس الشورى لحركة «النهضة» في المهجر وشغل منصب رئيس تحرير مشارك لفصلية «مراصد» التاريخية.

كما تقلد منذ سنة 2006 منصب نائب ورئيس تحرير قناة «الحوار» الفضائية اللندنية وعضو مؤسس في مركز تونس للدراسات الاستشرافية وعضو الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا ورئيس مؤسسة «شهداء تونس» للمشاريع الخيرية والتنموية .

وزيتون حاليا عضو بمجلس شورى حركة النهضة.

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