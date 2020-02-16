السيرة الذاتية لوزير المالية المقترح محمد نزار يعيش

عيّن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، رجل الأعمال والمهندس والخبير الدولي في الإستراتيجية والتنمية الاقتصادية والمالية للشركات والقطاع العام السيد « محمد نزار يعيش » وزيرًا للمالية.

والسيد « محمد نزار يعيش » هو شريك لشركة PWC ، الشركة الرائدة عالميا في مجال الخدمات والاستشارات .

ويتمتع السيّد « يعيش » بأكثر من 20 عامًا من الخبرة المهنية في مجال الاستشارات في الإستراتيجية وإدارة الأعمال والصناعة وتطوير الشركات والتكنولوجيات الحديثة، والتحول الرقمي وتعزيز القطاع العام.

كما قاد السيد « محمد نزار » أكثر من 300 مشروع على مدار العشرين عامًا الماضية في 30 دولة بكل من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط مع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة وكذلك مع وزارات في عدة بلدان بالمنطقة.

الخبرات الدولية:

-شريك مع PWC الرائد العالمي في مجال الخدمات الاستشارية

-الرئيس التنفيذي وشريك ystrat وهي شركة استشارية دولية في الإستراتيجية والتكنولوجيات الحديثة.

-المدير التنفيذي في Tunisie Télécom ، المسؤول عن إدارة سوق الشركات

-مستشار في الإستراتيجية في شركة Booz Allen Hamilton مكتب دبي

- مدير في الإستراتيجية واستشارات الأعمال Gemini Consulting, Cap Gemini، مكتب باريس.

المناهج الأكاديمية:

حاز وزير المالية المقترح على شهادة البكالوريا بمدرسة بورقيبة الثانوية التجريبية بملاحظة جيد جدًا سنة 1993، ثم درس الرياضيات العليا ، الرياضيات الخاصة ، في مدرسة سانت جينيف في فرساي بباريس من 1993 إلى 1995، وتخرّج مهندسا اقتصاديا من المدرسة المركزية في باريس عام 1998 .

والسيد محمد نزار يعيش متزوج وأب لـ3 أطفال.

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