السيزيام: أفضل معدل 19.20 للتلميذ محمد يحي كرو من قفصة

تحصل التلميذ محمد يحي كرو من ولاية قفصة على أعلى معدل على الصعيد الوطني في مناظرة الدخول إلى المدراس الإعدادية النموذجية، بمعدل 19.20 من 20، يليه التلميذ محمد ياسين قحة من تونس 1 بمعدل 19.15 من 20، فيما آلت المرتبة الثالثة وطنيا للتلميذة مريم قلال من صفاقس 1 بمعدل 19.10 من 20.

يذكر أن نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدراس الإعدادية النموذجية بلغت 39.04 بالمائة بعد أن تمكن 19256 تلميذا من جملة 49329 من المشاركين الحاضرين في هذه المناظرة من النجاح.

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