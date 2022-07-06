السيزيام: أفضل معدل 19.20 للتلميذ محمد يحي كرو من قفصة

اخر تحديث : 06/07/2022

سيزيام

تحصل التلميذ محمد يحي كرو من ولاية قفصة على أعلى معدل على الصعيد الوطني في مناظرة الدخول إلى المدراس الإعدادية النموذجية، بمعدل 19.20 من 20، يليه التلميذ محمد ياسين قحة من تونس 1 بمعدل 19.15 من 20، فيما آلت المرتبة الثالثة وطنيا للتلميذة مريم قلال من صفاقس 1 بمعدل 19.10 من 20.
يذكر أن نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدراس الإعدادية النموذجية بلغت 39.04 بالمائة بعد أن تمكن 19256 تلميذا من جملة 49329 من المشاركين الحاضرين في هذه المناظرة من النجاح.


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