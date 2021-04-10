السيسي: إعلان 2021 – 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت، أن هناك تحديات مشتركة تواجه مصر وتونس وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الإقليمية السلبية في المنطقة ومنع تقويض الدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أن هناك تقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا.

وقال السيسي إنه أكد لسعيد استعداد مصر لتطوير التعاون بما يحقق أهداف التنمية في البلدين سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثماري .

وقال السيسي إلى أن اتفق مع نظيره التونسي على إعلان عام 2021-2022 عاما للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها في كل من مصر وتونس.

وكشف السيسي بأنه تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعي والتنموية والفكرية والأيديولوجية ومن خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها بالإضافة إلى أهمية مواجهة الفكر التطرف.

كما تم خلال المباحثات الثنائية، التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية وحدة أراضي الدول العربية وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفق ما صرح به الرئيس المصري .

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