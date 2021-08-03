السيسي يدعم بشكل مطلق الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بقصر قرطاج، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 .

كما أكّد رئيس الدولة على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

ومن جانبه، نقل سامح شكري لرئيس الدولة الدعم المطلق من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.

وأفاد وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.

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