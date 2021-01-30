السيسي يُعرب عن تضامنه الكامل مع رئيس الجمهورية

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم السبت 30 جانفي 2021، مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقد أعرب الرئيس المصري عن تضامنه الكامل مع رئيس الجمهورية ومع الشعب التونسي إثر « المحاولة الفاشلة لتسميم رئيس الدولة » .

كما تناولت المحادثة عمق العلاقات بين الشعبين التونسي والمصري والإرادة المشتركة لمزيد تطويرها في كافة المجالات.

وشكر رئيس الجمهورية نظيره المصري على هذا الموقف وتضامنه معه ومع الشعب التونسي .

وقد كانت هذه المكالمة فرصة للحديث عن تسميم العقول والأفكار لأن السموم الزعاف هي التي تستهدف الشعوب والدول قبل أن تستهدف الأشخاص والقيادات.

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