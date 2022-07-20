السيطرة بنسبة 90 بالمائة على حريق بوقرنين وسيتم التحقيق في أسباب اندلاعه

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الأربعاء، أنه تمت السيطرة بنسبة 90 في المائة على الحريق الذي اندلع منذ عشية أمس بجبل بوقرنين وتم إخماد جميع الجيوب المتاخمة للمناطق السكنية والتجهيزات.

وقال النصيبي إن جيش الطيران سيتولى القيام بطلعات اخماد الحرائق المتبقية في قمة الجبل، مؤكدا أن عمليات التمشيط واليقظة مستمرة لتفادي إعادة انطلاق الحريق في نقاط أخرى.

وبالنسبة للانفجارات التي سمعت يوم أمس، أعلن النصيبي أنه سيتم التحري في مصدرها مرجحا أن تكون نتيجة انفجار ذخيرة قديمة، كما سيتم التحقيق في أسباب اندلاع الحريق وتحديد إذا ما كانت طبيعية أو إجرامية.

وكشف الناطق باسم الحكومة بأن الخطة متواصلة لإعادة الحيوانات التي خرجت من الغابة خوفا من الحريق.

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