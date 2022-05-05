السيطرة على الحريق المندلع بمركب صيد بميناء صفاقس

أعلن معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية مساء اليوم الخميس، السيطرة على الحريق الذي نشب بمركب صيد بميناء الصيد البحري بصفاقس طوله 40 مترا والحيلولة دون انتشار النيران إلى بقية المراكب.

من جهته، كشف الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ورئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة معز الدبابي، أن المركب محجوزة على ذمة الديوانة والحرس البحري في قضية تهريب دخان.

وكشف الدبابي أن رئيس الميناء أعطى تعليماته بإغراق السفينة نهائيا لاستحالة عملية الإطفاء في ظل وجود رياح قوية، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت تكشف عن خيوط الشبكة في عملية الحرائق المتواترة.

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