السيطرة على حريق اندلع بمستودع للحافلات ببنزرت

تمكنت مصالح الحماية المدنية ببنزرت من السيطرة على حريق جد عشية اليوم الاثنين، في المحيط الخلفي للمستودع الجهوي للشركة الجهوية لنقل المسافرين بجرزونة، بحسب ما أفاد به العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية.

وكشف المليتي بأن الحريق لم يخلف أي أضرار بشرية باعتبار أن موقعه بعيد عن المحيط الوظيفي للمستودع، وأن النيران أتت على مجموعة من العجلات المطاطية القديمة وغير صالحة للاستعمال، علاوة على بقايا قطع غيار لم تعد مستخدمة منها مصافي هواء وزيوت غير صالحة أيضا للاستعمال، إضافة إلى عدد من الهياكل المعدنية القديمة والأحراش القريبة.

وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت أنه تم تسخير شاحنتي إطفاء لإخماد النيران، وأن العمل جار على تبريد موقع الحريق ومحيطه، وخاصة إزالة بقايا العجلات المطاطية التي خلفت سحبا كثيفة من الدخان، بعد تسخير آلة تراكس من قبل السلط الجهوية.

من جانبه، أشار الرئيس المدير العام للشركة الجهوية لنقل المسافرين، إلى أن المستودع بإطاراته البشرية ووسائله اللوجستية سليم بالكامل، وإلى أن إدارته تولت تكليف مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بتسجيل قضية في الغرض، لتتبع كل من يكشف عنه البحث، متى كان الحريق بفعل فاعل.

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