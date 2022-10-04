السيطرة على حريق اندلع بمقر شركة السكك الحديدية في العاصمة

تمكنت وحدات الحماية المدنية ظهر اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في فضاء تهوئة داخلي بمبنى تابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية تابع للإدارة المركزية للتصرف والمالية بشارع فرحات حشاد وسط العاصمة.

وأكد مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية حسان الميعادي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الثلاثاء، أن حريق اندلع في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، مؤكدا عدم وجود أضرار بشرية أو مادية جراءه.

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