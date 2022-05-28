السيطرة على حريق اندلع في 4 نقاط بيع بسوق المنصف باي

أعلن الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية العميد معز تريعة مساء اليوم السبت، أنه تمّت السيطرة على حريق نشب مساء اليوم في 4 نقاط بيع في الواجهة الأمامية لسوق المنصف باي بالقرب من محطة سيارات الأجرة.

وكشف تريعة بأنه تم تسجيل خسائر مادية في نقاط البيع التي اشتعلت كلياً .

من جهته، أوضح المدير الجهوي للحماية المدنية منير الريابي في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام، أنّ الحريق نشب في حدود الساعة الثامنة و55 دقيقة، مُضيفًا أن النيران انطلقت من أحد المحلات المهجورة الذي يحتوي بعض الفواضل، قبل أن تنتقل النار بسبب قوة الرياح إلى 4 نقاط بيع أسبوعية، دون تسجيل خسائر بشريّة.

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