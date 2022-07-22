السيطرة على حريق هنشير خليل وتواصل عملية التبريد

اخر تحديث : 22/07/2022

حريق مرناق

أعلنت الإدارة العامّة للغابات بالتنسيق مع مصالحها الجهويّة ببن عروس أنّ الحريق الذي اندلع يوم الخميس بتاريخ 21 جويلية 2022 على السّاعة 17 مساء بالمكان المعروف بهنشير خليل المحاذي لضيعة المزابي ناتج عن بؤرة جديدة من النيران تسبّبت في انتشارها بالغابات المحاذية لمحطّة الاستخلاص بمرناق.
وأكدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها، أنه تمّ تسخير جميع المعدّات ووسائل الإطفاء المتاحة والمتواجدة على عين المكان مع الإشارة أنّه تمّ التدخّل بالطائرة في حدود السّاعة 18 و35 دق وبالتالي تمّت السيطرة على الحريق وحاليا بصدد عملية التبريد ومراقبة بقية الجيوب الناريّة.


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