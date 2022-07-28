السيطرة على 80% من حريق جبل برقو بسليانة

أكد رئيس إدارة الغابات عن الإدارة الجهوية للفلاحة بسليانة صبري الولاني في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام صباح اليوم الجمعة، السيطرة على حريق جبل برقو الذي اندلع منذ الأحد الماضي بنسبة 80 بالمائة خاصة بعد توفير آلتين كاسحتين تم بفضلهما كسح أطراف الحريق والسيطرة عليه لمنع ألسنة اللهب من التوسع.

وأبرز المتحدث بأن أمطار البارحة عاضدت بشكل كبير مجهودات المتدخلين، مبينا ان السيطرة النهائية على الحريق باتت وشيكة .

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