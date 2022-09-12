الشابة – المهدية: انتشال 6 جُثث أخرى لمهاجرين غير نظاميين

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بلاغا بخصوص غرق مركب على بعد 7 أميال من سواحل الشابة في الليلة الفاصلة بين يومي 06 و07 سبتمبر 2022 ونجدة و إنقاذ 14 مهاجر غير نظامي وانتشال 06 جُثث.

وأكدت الوزارة أن الوحدات البحريّة تمكنت يوم 11 سبتمبر 2022 من انتشال 06 جثث آخرين في إنتظار التعرف عليهم عبر التحليل الجيني.

هذا ولا تزال عمليات البحث متواصلة مدعومة بمروحيّة من الوحدة الجوية للحرس الوطني.

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