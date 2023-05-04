الشابي: إذا تم اعتقالي سأرفض نقلي في سيارة نقل المساجين

توقع رئيس جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 4 ماي 2023، أن يتم إيقافه من قبل أعوان الأمن، مع عدد من المحاميين (بشرى بالحاج حميدة (موجودة في فرنسا) والعياشي الهمامي ونور الدين البحيري (موجود حاليا بالسجن) وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وشدد الشابي على أنه لن يصعد في سيارة نقل المساجين المعروفة بـ »حافلة العار »، في حال تم إيقافه، مؤكدا أنه سيواصل النضال من أجل إزالة الكاميرات من غرف السجون ومراقبة الحريات العامة.

كلمات البحث :اعتقال;الشابي;مساجين