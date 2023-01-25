الشابي: إيقاف العريض عنوان الانتقام والتّشفّي والمقصود منه ترهيب التونسيين

أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في نقطة الإعلامية مساء الثلاثاء، أن وزير الداخلية الأسبق والقيادي في حركة النهضة علي العريض يقبع في السجن لأن رئيس الدولة يُريد أن ينتقم من كل من يُخالفه الرأي، معتبرا إيقافه عنوانا للانتقام والتفشي لا غير والمقصود منه ترهيب التونسيين.

وشدد الشابي على أن ما يتعرّض إليه علي العريض لن يُغير من المعادلة شيئا بل سيزيد الأزمة تعمقا واحتداما وسيزيد جبهة الخلاص إصرارا على المضي في سبيل إسقاط المسار الحالي وإعادة الشرعية الدستورية إلى سالف نصابها.

وأضاف الشابي: « نحن هنا صامدون حتى يسقط الانقلاب وتعود الديمقراطية وتعود المؤسسات المنتخبة ويعود الفصل بين كل مؤسسات الدولة.. علي العريض رمز كبير من الحياة السياسية و أثبت بأنه ديمقراطي وينحني إلى التوافق الوطني الذي برز من خلال الحوار الوطني الذي جرى في عهده.

كلمات البحث :الشابي;العريض;تهريب;تونسيين